Der SK Austria Klagenfurt hat sich spät ins Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups geschossen. Die Kärntner besiegten den TSV St. Johann knapp 2:1. Lange hatte es sogar nach einer Überraschung ausgesehen, doch Philipp Hütter und Markus Pink verhinderte eine Blamage des Bundesligisten.

Rieder verschießt Elfmeter

Die Klagenfurter hatten die Partie von der ersten Minute an im Griff, wenngleich die Gäste vorerst noch nicht in die Gefahrenzone vorstoßen konnten. Den ersten Aufreger gab es nach zehn Minuten, als Kadir Özkan Florian Rieder zu Fall brachte und einen Elfmeter verschuldete. Florian Rieder übernahm die Verantwortung, scheiterte aber an St. Johann-Goalie Manuel Wallinger.

In weiterer Folge fand der Bundesligist Chancen im Minutentakt vor, doch sowohl Gloria Amanda (14.), als auch Till Schumacher (21.) fanden ihren Meister in Manuel Wallinger. Zwei Minuten später hatte Rieder eine weitere Topchance, scheiterte aber erneut an Wallinger. Auf der anderen Seite scheiterte Benjamin Ajibade aus guter Position und verzog nur knapp. Schlussendlich ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Klagenfurt holt Rückstand auf

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es Elfmeter für den Außenseiter aus Salzburg: Florian Ellmer trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 für den Salzburger Regionalligisten (53.). Klagenfurt drückte aber auf den Ausgleich und brach den Bann in der 77. Minute: Florian Rieder spielte in den Rücken der Abwehr und bediente damit Philipp Hütter, der aus 12 Metern einschoss - 1:1 (77.). Für die später Entscheidung sorgte Markus Pink, der in der 92. Minute aus kurzer Distanz zum 1:2-Endstand traf.

ÖFB-Cup, 2. Runde

TSV St. Johann - Austria Klagenfurt 1:2 (0:0)

Sportplatz St. Johann; SR Eisner

Live-Ticker TSV St. Johann - Austria Klagenfurt

Tore: Ellmer (53./Elfmeter) bzw. Hütter (77.), Pink (90.+2)

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL