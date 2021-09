In der 2. Runde des Uniqa ÖFB-Cups war der Bundesligist SK Puntigamer Sturm Graz beim World of Jobs VFB Hohenems zu Gast. Die Gäste aus der Steiermark gingen bereits nach acht Minuten mit 0:1 in Führung und ließen danach nichts mehr anbrennen. Die Pflicht wurde erfüllt - im zweiten Durchgang boten die Blackies sogar eine Kür. Mit dem Endergebnis von 0:4 steigen die Grazer ungefährdet in die nächste Runde auf.

Nach neun Minuten stand es bereits 0:1 für die Gäste - Manprit Sakaria traf per Kopf

Sturm-Coach Christian Ilzer musste aufgrund der Dreifachbelastung seines Teams rotieren und veränderte die Startformation gegenüber gegen des Kantersieges gegen WSG Tirols an vier Positionen. Die Blackies zeigten sich dennoch eiskalt und gingen mit der ersten Torchance in Führung. Nach einem Vorstoß über links gelangte die Flanke genau auf den Kopf von Manprit Sarkaria und der 25jährige Stürmer ließ sich nicht lange bitten und traf zum 0:1. Sturm drückte jetzt weiter auf die Tube - die Vorarlberger waren zum Verteidigen verdammt und kamen bis zum Ende des ersten Durchganges nur zu einer Tormöglichkeit. Diese hatte es aber in sich - kurz vor dem Pausenpfiff stand Maurice Wunderli plötzlich mutterseelenallein vor Torhüter Jörg Siebenhandl - der Grazer Schlussmann vereitelte die Chance und rettete seinem Team den knappen Vorsprung in die Pause.

Mit dem Treffer zum 0:2 durch Niklas Geyrhofer war die Messe gelesen

Nach dem Seitenwechsel begannen beide Teams zunächst sehr zurückhaltend - in der 59. Minute erlöste Niklas Geyrhofer den SK Sturm mit dem 0:2. Der Eigenbauspieler drückte das Leder nach einem Eckball über die Linie. Knapp zehn Minuten später (68.) sorgten die Grazer endgültig für klare Verhältnisse - David Affengruber schraubte sich nach einem Eckball hoch und erhöhte auf 0:3. Der Assist stammte von Sakaria, er brachte den Ball genau richtig in die Hohenemser Box. Die Hausherren gaben sich aber nicht auf, kämpften weiter wie die Löwen - nach vorne hin waren sie aber zu zahnlos um für Gefahr im Sturm-Strafraum zu sorgen. Fast zeitgleich mit dem Schlusspfiff trafen dann die Schwarzen noch einmal - Kelvin Yeboah wurde seinem Ruf als Goalgetter gerecht und netzte zum 0:4 Endstand ein - ein ungefährdeter und verdienter Sieg für den SK Sturm Graz.

VFB HOHENEMS - SK STURM GRAZ 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (8. Sarkaria), 0:2 (59. Geyrhofer), 0:3 (68. Affengruber), Yeboah (90.)

Herrenriedstadion Hohenems; Heiss - Gamper - Gschliesser

Startaufstellungen:

Hohenems: Andre Breitfuss - Stjepan Drobnak, Tim Wolfgang, Bünyamin Bilgic - Andre Ganahl, Johannes Klammer (K), Marco Feuerstein, Eric Weixlbaumer, Özkan Demir - Maurice Wunderli, Maximilian Lampert

SK Sturm Graz: Jörg Siebenhandl - Alexandar Borkovic, Jusuf Gazibegovic, Niklas Geyrhofer, David Affengruber - Alexander Prass, Stefan Hierländer (K), Ivan Ljubic - Manprit Sarkaria, Jakob Jantscher, Dogbole Franck Anderson Niangbo

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller