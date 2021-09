In der 2. Runde des Uniqa-ÖFB Cups bekam es der Titelverteidiger Red Bull Salzburg mit dem steirischen Regionalligisten SC Copacapana Kalsdorf zu tun. Der Favorit zeigte von Beginn an, wo es lang ging und setzte sich ganz klar mit 8:0 durch. Noah Okafor erzielte einen Doppelpack und die beiden Liefering-Spieler Bryan Okoh und Maurits Kjaergaard steuerten ebenso je einen Treffer bei.

Benjamin Šeško legte zwei Tore auf und traf einmal selbst

Die Salzburger Bullen, die von den letzten 49 Cup-Partien 48 für sich entscheiden konnten, begannen auch diese Begegnung wie erwartet mit viel Tempo und Druck nach vorne. Nach elf Minuten setzte Nicolas Seiwald einen Weitschuss aus 20 Metern ab - der Ball passte genau und es stand 1:0 für die Hausherren. Es ging es immer weiter in Richtung Gefahrenzone der Kalsdorfer - die Salzburger erspielten Chance um Chance. In Minute 37 wurde Rasmus Kristensen im Strafraum regelwidrig gelegt - der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an und erhöhte auf 2:0 für die roten Bullen. Unmittelbar danach klingelte es erneut im Kasten: Maurits Kjaergaard setzte sich auf der linken Seite durch - flankte auf Benjamin Šeško - er ließ den Ball abprallen und Nicolás Capaldo stellte auf 3:0 (40.). Die Bullen zündeten jetzt ein Feuerwerk - in der 43. Minute staubte Noah Okafor, nach einem Stangenschuss von Kristensen zum 4:0 ab und sorgte gleichzeitig für den Halbzeitstand.

Bis zur 37. Minute hielt der SC Kalsdorf brav dagegen - mit dem 2:0 durch Kristensen war der Bann gebrochen

Nach der makellosen Darbietung der Hausherren im ersten Durchgang ging es nach dem Seitenwechsel in selber Tonart weiter: Daouda Guindo zauberte einen Pass aus der eigenen Hälfte auf Šeško - der Slowene leitete die Kugel ideal auf Okafor weiter und der Schweizer markierte mit seinem zweiten Treffer das 5:0 (52.). Jetzt waren klarerweise nur mehr die Bullen am Zug - der Klassenunterschied war ganz klar zu bemerken. In Minute 63 dribbelte sich Okafor in den Strafraum un der revanchierte sich beim Assistgeber für den vorigen Treffer, legte Šeško den Ball auf und der Slowene drückte den Ball zum 6:0 über die Linie. Doch der amtierende Meister und Seriencupsieger hatte noch nicht genug: In der 82. Minute brachte Luka Sucic eine weite Hereingabe auf Bryan Okoh und der 19jährige Innenverteidiger erhöhte auf 7:0. Mit dem 8:0 durch Maurits Kjaergaard, das nahezu gleichzeitig mit dem Schlusspfiff fiel (90.) stand dann das Endresultat fest. Der FC Red Bull Salzburg bewies einmal mehr seine Klasse und ist eine Runde weiter.

RED BULL SALZBURG - SC KALSDORF 8:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (11. Seiwald), 2:0 (37. Kristensen (E.)), 3:0 (40. Capaldo), 4:0 (43. Okafor), 5:0 (52. Okafor), 6:0 (63. Šeško), 7:0 (82. Okoh), 8:0 (90. Kjergaard)

Red-Bull-Arena Wals-Siezenheim; Heiss - Gamper - Gschliesser

Liveticker Red Bull Salzburg - SC Kalsdorf

Startaufstellungen:

FC Red Bull Salzburg: Nico Mantl - Kamil Piątkowski, Jérôme Onguéné, Daouda Guindo, Rasmus Nissen Kristensen (K) - Nicolás Capaldo, Antoine Joseph Emmanuel Bernede, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard - Benjamin Šeško, Noah Okafor

Kalsdorf: Lukas Waltl (K) - Gabriel Eskinja, Tilen Ahec, Erik Derk, Markus Stenzel, Timotej Mate - Konrad Frölich, Rene Mihelic, Nejc Rober, Jure Volmajer - Fabian Maurice Neuhold

Stimme zum Spiel:

Franz Schauer, sportlicher Leiter Kalsdorf:

"Trotz der Niederlage war das heute ein schönes Erlebnis. In diesem Stadion ein Bewerbsspiel gegen Red Bull Salzburg zu haben ist eine Super-Sache. Wir haben zumindestens bis zum Elfmeter brav dagegen gehalten. Wenn du gegen die roten Bullen einen Ball eroberst, ist die Gefahr groß, dass du ihn sofort wieder verlierst, weil sie zu dritt anlaufen. Das Spiel ist abgehakt, wir konzentrieren jetzt wieder zu 100 % auf die Meisterschaft."

by ReD

Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images