Der FC Red Bull Salzburg hat auch das neunte Spiel in dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Der Serienmeister gewann auswärts gegen den WAC 2:0. Jerome Onguene köpfelte in der 15. Minute zum 0:1 ein, Noah Okafor sorgte in der 51. Minute für die Vorentscheidung. Die Salzburger halten damit nach neun Spielen beim Punktemaximum.

Onguene köpfelt Bullen in Front

Die Bullen übernahmen von Beginn an das Kommando und wurden erstmals nach sechs Minuten gefährlich: Okafor hatte freie Schussbahn, doch sein Versuch konnte gerade noch geblockt werden. Der Führungstreffer der Gäste fiel aber nach einer Standardsituation: Onguene, der heute aufgrund der angespannten Personalsituation in der Innenverteidigung begonnen hatte, tauchte bei einem Corner geschickt ab und platzierte das Leder perfekt im langen Eck - 0:1 (15.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurden die Kärntner aber stärker und fanden durch Thorsten Röcher eine große Chance vor. Sein Schuss prallte aber an die Stange (33.). Kurz vor der Pause sah David Gugganig binnen drei Minuten zwei Mal Gelb und musste folgerichtig vorzeitig unter die Dusche.

Okafor sorgt für die Vorentscheidung

Die erste Torannäherung in der zweiten Halbzeit gab es seitens der Bullen: Kristensen brachte sich in eine gute Abschlussposition, seinen abgefälschten Versuch konnte Kofler mit einem starken Reflex entschärfen (48.). Kurz darauf legten die Bullen nach: Okafor kam nach einer schnellen Umschaltsituation zum Abschluss, den Baumgartner unhaltbar für Keeper Kofler ins eigene Tor abfälschte - 0:2 (51.).

Der Tabellenführer ließ in weiterer Folge nichts mehr anbrennen und brachte den neunten Sieg im neunten Spiel über die Zeit. Davor hatten die Bullen auch noch weitere Chancen auf einen höheren Sieg.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

RZ Pellets WAC - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Spurny

Tore: Onguene (15.), Okafor (51.)

Startelf WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner, Gugganig, Lochoshvili - Leitgeb - Peretz, Taferner - Liendl - Röcher, Baribo

Startelf Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Bernardo, Ulmer - Camara - Sucic, Seiwald - Aaronson - Okafor, Adeyemi

Gelbe Karten: Gugganig

Gelb-Rot: Gugganig bzw. Bernardo, Camara

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images