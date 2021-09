Die WSG Tirol hat am neunten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den ersten Ligasieg in dieser Saison eingefahren. Die Wattener fertigten die SV Ried zu Hause 4:2 ab. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 für die Tiroler. Mann des Spiels war Thomas Sabitzer mit einem Dreierpack. Auch Youngster Stefan Skrbo drückte dem Spiel mit drei Vorlagen seinen Stempel auf.

WSG überrumpelt überforderte Rieder Defensive - Skrbo überragend

Den ersten Abschluss des Spiels gaben die Hausherren ab: Blume steckte ideal durch auf Rogelj, der mit seinem Versuch aber an Sahin-Radlinger scheiterte (2.). Kurz darauf musste Thomas Silberberger bereits den ersten Wechsel vornehmen, da Bacher angeschlagen nicht mehr weitermachen konnte. An seiner Stelle kam Renny Smith ins Spiel.

Dann traten auch erstmals die Rieder in Erscheinung: Satin zog gleich zwei Mal ab, scheiterte aber zunächst an Oswald, ehe ein Versuch daneben ging. Die Hausherren machten in der Offensive aber den etwas mutigeren Eindruck und gingen durch den auffälligen Thomas Sabitzer in Führung: Der Cousin von Bayern-Kicker Marcel Sabitzer wurde von Skrbo ideal bedient und schloss ab. Radlinger war zwar dran, konnte den Versuch aber nicht entschärfen - 1:0 (28.). Kurz darauf erhöhten die Tiroler auf 2:0. Raffael Behounek schraubte sich bei einer Skrbo-Hereingabe hoch und köpfelte zum 2:0 ein (32.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Tiroler gar auf 3:0. Einmal mehr durfte der überragende Skrbo auf der linken Seite völlig unbedrängt ins Zentrum flanken, wo sich Sabitzer durchsetzte und einköpfelte (45.). Ried-Coach Heraf musste diese Szene übrigens von der Tribüne aus beobachten, da er von Referee Harkam nach dem 2:0 für die Hausherren wegen zu lauter Kritik aus der Coachingzone verwiesen worden war.

Sabitzer schnürt den Dreierpack

Der Cheftrainer der Innviertler nahm zur Pause gleich drei Wechsel vor, doch am Spielgeschehen änderte dies nichts. Thomas Sabitzer hatte nach einem Querpass von Klassen das leere Tor vor sich, schoss aber aus kurzer Distanz kläglich daneben (49.). Kurz darauf gelang der SV Ried aber der Anschlusstreffer zum 1:3. Mikic verlängerte eine Hereingabe von Lercher auf Chabbi, der aus kurzer Distanz abstaubte (59.).

Eine Aufholjagd der Rieder wie in der Vorwoche gegen den WAC gab es aber nicht, da Thomas Sabitzer seinen unfassbaren Fehlschuss wiedergutmachte und in der 63. Minute zum 4:1 einnetzte (63.). In der Schlussphase verkürzte Chabbi auf 2:4, doch das Aufbäumen der Gäste aus Oberösterreich kam zu spät.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

WSG Tirol - SV Ried 4:2 (3:0)

Tivoli Stadion, Innsbruck; SR Harkam

Tore: Sabitzer (28., 45., 63.), Behounek (32.) bzw. Chabbi (59., 85.)

Startelf WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Bacher, Klassen - Petsos, Müller - Rogelj, Blume, Skrbo - Sabitzer

Startelf Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Lackner, Plavotic, Seiwald - Stosic, Nutz, Offenbacher - Satin, Mikic

Gelbe Karten: Smith bzw. Offenbacher

Rot: Heraf (Ried-Trainer)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL