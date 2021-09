Der SK Austria Klagenfurt hat sich mit einem überzeugenden Auswärtssieg gegen den SCR Altach auf den dritten Tabellenplatz geschossen. Der Aufsteiger fertigte die Vorarlberger 4:0 ab. N'Diaye leitete die Blamage der Hausherren mit einem Eigentor ein. Florian Rieder und Markus Pink, der einen Doppelpack schnürte, ließen die Kärntner im Ländle jubeln.

Unglückliches Eigentor bringt Klagenfurter in Führung

Die Partie in der Cashpoint-Arena gestaltete sich von Beginn an sehr flott. In der vierten Minute gab Gemicibasi den ersten Schuss ab, der aber knapp am Tor vorbei zischte. Auf der anderen Seite köpfelte Dabanli nach einer Thurnwald-Ecke ein, doch der Treffer zählte wegen eines Foulspiels zu Recht nicht (6.). Zwei Minuten später rauschte ein Aufsitzer von Greil knapp am langen Eck vorbei.

In diesem Tempo ging es weiter: Nach einem Fersler von Prokopic, verzog Florian Rieder aus 25 Metern knapp (17.). In der 29. Minute traf Florian Rieder nach Zuspiel von Cvetko zum vermeintlichen 0:1, doch der Linienrichter hatte auf Abseits entschieden. Die Altacher hatten den Torschrei bei einem Nuhiu-Kopfball schon auf der Zunge, doch Menzel reagierte blendend (38.). Zwei Minuten später durfte der Aufsteiger jubeln, nachdem Pape-Alioune N'Diaye eine flache Hereingabe von Greil unglücklich im eigenen Tor versenkte - 0:1 (40.).

Aufsteiger überrollt den SCR Altach

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 2:0. Timossi Andersson zündete bei einem Umschaltmoment den Turbo und spielte ideal in den Rückraum auf Florian Rieder, der völlig freistehend abschließen konnte und ins lange Eck traf (49.). Die Klagenfurter präsentierten sich extrem abgeklärt und hatten das Spiel klar unter Kontrolle.

Nach etwas mehr als einer Stunde machten die Gäste alles klar: Pink war nach Zuspiel von Schumacher zur Stelle und schob zum 0:3 ein (61.). Fünf Minuten später erhöhte Pink gar auf 4:0. Der Stürmer zog nach einem Konter aus rund 22 Metern ab und schoss überlegt ins lange Eck ein (66.). Am Ende feierten die Violetten einen völlig verdienten Auswärtssieg.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

SCR Altach - Austria Klagenfurt 0:4 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; SR Muckenhammer

Tore: N'Diaye (39./Eigentor), Rieder (48.), Pink (61., 66.)

Startelf Altach: Casali - Bukta, Zwischenbrugger, Dabanli, Pape-Alioune, Edokpolor - Haudum, Thurnwald, Prokopic - Bischof, Nuhiu

Startelf Klagenfurt: Menzel - Paul, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Cvetko, Gemicibasi - Timossi Andersson, Greil, Rieder - Pink

Gelbe Karte: Paul

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL