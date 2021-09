Der LASK konnte seinen Negativlauf in der Bundesliga am Sonntagnachmittag beenden. Die Linzer drehten im Heimspiel gegen den FC Flyeralarm Admira einen 0:1-Rückstand und bejubelten am Ende einen 3:1-Erfolg. Für den LASK war es der erste Dreier in der Bundesliga seit dem 1. Spieltag am 24. Juli.

Mutige Admira bereitet dem LASK grobe Probleme

"Wir müssen am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen", hatte LASK-Coach Andreas Wieland nach dem mühevollen Aufstieg im ÖFB-Cup gegen Stripfing gemeint. Von diesem anderen Gesicht war gegen die Admira aber nicht viel zu sehen. Die verunsicherten Linzer hatten mit dem mutigen Auftritt der Admira große Probleme und konnten sich kaum gefährliche Chancen herausspielen. In der 5. Minute bewahrte Schlager seine Mannchaft mit einer super Parade vor dem Gegentreffer.

In der 18. Minute musste der LASK-Keeper bei einem fulminanten Weitschuss von Brugger erneut eingreifen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde brachte Luckeneder im eigenen Strafraum Marlon Mustapaha zu Fall. Referee Ciochirca entschied auf Strafstoß, den Roman Kerschbaum zur hochverdienten Gäste-Führung verwandelte - 0:1 (33.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

LASK dreht die Partie

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem LASK aber prompt der Ausgleich: Potzmann schnappte Lukacevic das Leder weg, das in den Lauf von Goiginger sprang. Goiginger spielte quer auf Karamoko, der zum 1:1 abstaubte (47.). Bitter für den LASK: Der Franzose hat sich beim Abschluss verletzt und konnte nicht mehr weitermachen.

Angetrieben durch den Führungstreffer starteten die Linzer einen Sturmlauf auf das Admira-Tor: Während Goiginger mit einem Schuss das Kreuzeck noch knapp verfehlt hatte (56.), erzielte Sascha Horvath in der 63. Minute das 2:1 für die Hausherren: Über Umwege gelangte das Leder nach einem Corner zu Horvath, der aus 14 Metern direkt abzog und den Ball unter die Latte hämmerte. Für den 3:1-Endstand sorgte Thomas Goiginger in der 88. Minute. Der gebürtige Salzburger traf per Flachschuss ins lange Eck (88.).

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

LASK - FC Flyeralarm Admira 3:1 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 4.000 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Karamoko (47.), Horvath (63.), Goiginger (88.) bzw. Kerschbaum (33./Elfmeter)

LASK: Schlager - Filipovic (46./Letard), Maresic, Luckeneder (82./Grgic), Potzmann - Horvath (72./Balic), Holland, Michorl - Renner (72./Flecker), Karamoko (51./Schmidt), Goiginger

Admira: Leitner - Zwierschitz (46./Schmiedl), Brugger, Bauer, Lukacevic (69./Ostrzolek) - Malicsek (68./Elmkies), Ebner - Ganda (68./Starkl), Kerschbaum, Kronberger (81./Hausjell) - Mustapha

Gelbe Karten: Luckeneder, Schmidt, Potzmann bzw. Ebner

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal