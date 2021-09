Der SK Sturm Graz hat sich zum Abschluss der 9. Bundesliga-Runde im Traditionsduell gegen den SK Rapid Wien durchgesetzt und einen 3:0-Auswärtssieg gefeiert. Kelvin Yeboah (38.), Jon Gorenc-Stankovic (71.) und Ivan Ljubic (82.) schossen die Grazer zum sechsten Saisonsieg. Rapid wiederum kassierte die fünfte Pleite in dieser Saison und ist nun seit vier Ligapartien sieglos.

Rapid erwischt den besseren Start, doch Yeboah bringt Sturm in Führung

Rapid startete sehr schwungvoll und hatte nach elf Minuten die erste Torchance, doch Fountas zirkelte den Ball haarscharf am langen Eck vorbei. Sieben Minuten später probierte es Arase aus einer ähnlichen Situation, doch auch er verpasste das Tor knapp (17.). Auf der anderen Seite schloss Sarkaria nach einer herrlichen Kombination ab. Sein Versuch ging an der linken Stang vorbei (20.). Kurz darauf musste Jakob Jantscher, laut Sky wegen Magenproblemen, den Platz verlassen. An seiner Stelle kam Andreas Kuen ins Spiel.

In der 26. Minute erzielten die Hütteldorfer den vermeintlichen Führungstreffer, doch Vollstrecker Aiwu war beim Freistoß in den Strafraum etwas zu früh losgestartet. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Grazer gefährlicher. In der 33. Minute konnte Rapid-Keeper Gartler einen strammen Versuch von Kiteishvili noch spektakulär entschärfen, ehe der 24-Jährige bei einem Sturm-Konter machtlos war: Sarkaria schickte Kiteishvili auf die Reise, der den mitgelaufenen Yeboah bediente. Der 21-jährige Italiener musste nur mehr ins leere Tor schießen - 0:1 (38.).

Sturm-Party im Allianz-Stadion

Das Tempo war auch nach dem Seitenwechsel richtig hoch: Marco Grüll zündete nach einem Steilpass den Turbo, ließ Hierländer aussteigen und schloss ab. Doch sein Versuch wurde abgefälscht und ging drüber (47.). In der 55. Minute feuerte Grüll den nächsten Schuss ab, doch diesmal war Siebenhandl stark zur Stelle.

Nachdem Taxiarchis Fountas in der 63. Minute aus drei Metern Entfernung über das leere Sturm-Tor geschossen hatte, sorgte Jon Gorenc-Stankovic für die Vorentscheidung: Der Slowene schraubte sich bei einer Ecke hoch und köpfelte platziert ins linke Eck - 0:2 (71.). Zehn Minuten wurde es noch schlimmer für die Hausherren: Nach einer sehenswerten Ballstafette tauchte Ljubic völlig freistehend vor Gartler auf und schoss überlegt zum 0:3 ein (82.).

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

SK Rapid Wien - SK Sturm Graz 0:3 (0:1)

Allianz-Stadion, Wien; 16.900 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Yeboah (38.), Gorenc-Stankovic (71.), Ljubic (82.)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml, Aiwu, Ullmann (84./Auer) - Petrovic, Ljubicic (84./Grahovac) - Arase (56./Ballo), Knasmüllner (67./Schick), Grüll - Fountas (84./Kitagawa)

Sturm Graz: Siebenhandl - Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer (83./Geyrhofer), Gorenc-Stankovic, Kiteishvili (83./Niangbo), Sarkaria (70./Ljubic) - Yeboah, Jantscher (22./Kuen)

Gelbe Karten: Stojkovic, Greiml bzw. Gorenc-Stankovic, Dante, Yeboah, Affengruber

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller