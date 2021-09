Der FC Red Bull Salzburg hat am zweiten Spieltag der UEFA Champions League den ersten Sieg in der laufenden Gruppenphase gefeiert. Die Bullen besiegten den amtierenden franzözischen Meister OSC Lille 2:1. Karim Adeyemi traf zwei Mal per Elfmeter. Damit halten die Salzburger nach zwei Gruppenspielen bei fünf (!) Elfmetern. In der Gruppe G ist Österreichs Serienmeister nun Tabellenführer.

Adeyemi holt schon wieder einen Elfmeter heraus und verwandelt ihn

Die beiden Mannschaften lieferten sich vor einer tollen Kulisse eine rassige und intensive Anfangsphase, wenngleich die großen Torchancen noch ausblieben. In der 18. Minute schaltete sich der agile Karim Adeyemi erstmals richtig gefährlich ein, tankte sich in den Strafraum und kam nach einem Zweikampf mit Botman zu Fall - zu Recht kein Elfer.

Nach einer halben Stunde hieß das Duell erneut Botman gegen Adeyemi und diesmal foulte der Niederländern den Deutschen strafbar. Botman hatte Adeyemi von hinten umgegrätscht, traf zunächst sein Bein und dann den Ball. Referee Meler sah sich die Szene am Spielfeldrand nochmal an und entschied nach minutenlangem Check auf Elfmeter. Adeyemi blieb cool, schoss die Kugel hoch ins linke Eck. Lille-Keeper Grbic war zwar dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern - 1:0 (35.). Kurz vor der Pause hatten die Bullen gar die Topchance auf das 2:0, doch Kristensen köpfelte nach einer Seiwald-Ecke an die Stange und Wöber traf im Nachschuss nur das Außennetz (40.).

Fünfter Elfmeter bringt Bullen auf die Siegerstraße

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es schon wieder Elfmeter für die Bullen - den fünften (!) in der laufenden Champions-League-Saison, nachdem Yilmaz einen Freistoß von Wöber ganz klar mit dem Arm geblockt hat. Karim Adeyemi übernahm wie schon in der ersten Halbzeit die Verantwortung und schoss den Ball souverän in die Tormitte - 2:0 (53.).

Von Lille kam in der Offensive wenig bis gar nichts, doch dank einer Standardsituation wurde die Partie nochmal spannend: Burak Yilmaz schoss vom linken Strafraumeck Richtung Tor von Köhn, der bei seinem Abwehrversuch keine gute Figur machte und den Ball durch seine Handschuhe rutschen ließ - 2:1 (62.). Es folgte eine leichte Druckphase der Gäste, die das Momentum nützen wollten. Doch Salzburg blieb auch in der Schlussphase sehr aggressiv und war nah dran am Mann, sodass es für die Franzosen äußerst schwer war, eine Lücke zu finden.

UEFA Champions League, 2. Spieltag

FC Salzburg - OSC Lille 2:1 (1:0)

Red Bull Arena, Salzburg; 24.202 Zuschauer; SR Meler (TUR)

Live-Ticker Red Bull Salzburg - OSC Lille

Tore: Adeyemi (35./Elfmeter, 53./Elfmeter) bzw. Yilmaz (62.)

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Sucic (70./Capaldo), Camara, Aaronson, Seiwald - Okafor (62./Sesko), Adeyemi (75./Adamu)

OSC Lille: Grbic - Tiago Djalo, Fonte, Botman, Gudmundsson (84./Mandava) - David (84./Lihadji), Andre, Xeka (60./Onana), Gomes (60./Ikone) - Yilmaz, Weah (60./Bamba)

Gelbe Karten: Adeyemi, Capaldo bzw. Botman, Xeka, Yilmaz, Fonte, Bamba

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images