Der SK Rapid Wien musste sich am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Europa League dem englischen Premier-League-Klub West Ham United 0:2 geschlagen geben. Declan Rice brachte die Hammers in der 29. Minute in Führung, Said Benrahma traf in Minute 94 zum 2:0-Endstand. West Ham führt die Gruppe H mit sechs Punkten an. Rapid hat nach zwei Spieltagen null Punkte auf dem Konto.

Rapid gleich zwei Mal im Aluminium-Glück

Der SK Rapid verkaufte sich in der ersten Halbzeit zwar teuer, die erste Topchance fand aber der große Favorit aus England vor: Declan Rice kam im Sechzehner an das Leder und köpfte selbiges an die Stange - Glück für Rapid (7.). Glück hatten die Wiener auch 20 Minuten später, als Dawson nach einer Ecke von Cresswell zum Kopfball kam, diesen aber ebenso wie Rice an die Stange setzte (27.).

Eine Minute später gingen die Hammers verdient in Führung: Andrey Yarmolenko flankte auf Michail Antonio, der den Ball ideal auf Declan Rice spielte, sodass der 22-jährige Engländer nur mehr einschieben musste - 1:0 (28.). Die Grün-Weißen traten zwar weiterhin mutig auf, doch eine richtige Torchance konnten sich die Gäste nicht herausspielen.

VAR korrigiert Rapid-Elfer

Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen eher zwischen den beiden Strafräumen ab. Rapid zeigte aber auch in den zweiten 45 Minuten eine engagierte Leistung, wenngleich Abschlüsse Mangelware waren. In der 59. Minute wurde es erstmals nach dem Seitenwechsel halbwegs gefährlich, doch der Schuss von Mark Noble kurz vor der Strafraumgrenze konnte von Wimmer geblockt werden.

20 Minuten vor Schluss entschied Schiedsrichter Stieler aus Deutschland nach einem Zweikampf zwischen Marco Grüll und Ben Johnson auf Elfmeter für Rapid. Doch der VAR schaltete sich ein - zu Recht, wie die TV-Bilder zeigten. Stieler sah sich die Szene in der Review-Area an und nahm den Strafstoß zurück. Marco Grüll war nämlich gestolpert, eine Berührung hatte nicht stattgefunden. In der 80. Minute ließ Jarrod Bowen eine Mega-Chance ungenützt: Er traf das verwaiste Tor nicht, nachdem er Rapid-Goalie Gartler überspielt hatte. Kurz vor Spielende schloss Said Benrahma zum 2:0-Endstand ab.

UEFA Europa League, 2. Spieltag

West Ham United - SK Rapid Wien 2:0 (1:0)

London Stadium; SR Stieler (GER)

Tore: Rice (29.), Benrahma (90.+4)

West Ham: Areola - Johnson, Dawson, Diop, Cresswell - Benrahma, Rice - Noble (62./Sucek), Yarmolenko (76./Fornals), Vlasic (62./Lanzini) - Antonio (62./Bowen)

Rapid Wien: Gartler - Aiwu, Greiml (62./Stojkovic), Wimmer, Ullmann (74./Auer) - Petrovic (81./R. Ljubicic), Grahovac - Arase, Knasmüllner, Fountas (62./Kitagawa) - Kara (62./Grüll)

Gelbe Karten: Diop bzw. Grahovac, Greiml

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: IMAGO / Shutterstock