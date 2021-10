Die SV Ried und Austria Klagenfurt trennten sich in einer packenden Bundesliga-Partie am 10. Spieltag mit einem 1:1-Remis. Seifedin Chabbi hatte die in der ersten Hälfte deutlich überlegenen Rieder früh in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit zeigte der Aufsteiger aber ein völlig anderes Gesicht. Nach dem Ausgleich durch Gemicibasi durften sich die Wikinger bei Tormann Sahin-Radlinger bedanken, dass man zumindest einen Punkt holen konnte.

Ried schockt harmlose Klagenfurter mit Blitzstart

Die Rieder erwischten einen Traumstart und gingen unmittelbar nach Spielbeginn in Führung: Pomer bediente Nutz, der das Leder direkt in den Lauf von Seifedin Chabbi weiterleitete. Der Ried-Stürmer lief alleine auf Philipp Menzel zu und bezwang den Klagenfurt-Keeper mit einem platzierten Schuss ins lange Eck - 1:0 (4.). Die Wikinger waren in der Anfangsphase die deutlich mutigere und engagiertere Mannschaft. Nach einer Viertelstunde gab es Elfmeter-Alarm im Strafraum der Gäste, nachdem Wießmeier doch deutlich getroffen wurde, doch sowohl Alan Kijas als auch der VAR sahen keine strafbare Aktion. Kurz zuvor war Chabbi nach einem Kontakt von Menzel zu Boden gegangen, doch auch hier hatte der VAR nicht eingegriffen.

Die Gäste fanden gegen die kompakt agierenden Oberösterreicher keine Lücken und Lösungen. Ried hingegen blieb spielbestimmend und fand in der 35. Minute zwei Großchancen auf das 2:0 vor: Zunächst knallte Wießmeier den Ball an die Latte, ehe Pomer den Abpraller per Kopf Richtung langes Eck brachte, doch Mahrer war zur Stelle und kratzte das Leder in letzter Sekunde von der Linie.

Aufsteiger zeigt völlig anderes Gesicht - Sahin-Radlinger rettet der SV Ried den Punkt

Nach dem Seitenwechsel wurde zunächst ein Tor von Chabbi zu Recht aberkannt, ehe die Klagenfurter praktisch aus dem Nichts zum Ausgleich kamen. Timossi Andersson flankte von rechts in den Strafraum, wo Turgay Gemicibasi sträflich alleine abschließen konnte und volley zum 1:1 traf (56.). Ein herrliches Tor des Deutsch-Türken, der sein zweites Saisontor bejubeln durfte.

Und plötzlich waren die Gäste vom Wörthersee viel besser in der Partie: Greil hätte die Partie nach einem intelligenten Pass von Schumacher völlig auf den Kopf stellen können, schoss aber aus rund acht Metern daneben (63.). Die Schlussphase gestaltete sich sehr unterhaltsam, weil beide Mannschaften auf Sieg spielten. Deutlich näher dran waren aber die Klagenfurter, die aber an einem überragenden Sahin-Radlinger scheiterten. Der Ried-Goalie entschärfte sämtliche Versuche von Rieder (78.), Wimmer (87.) und erneut Rieder (90.+1).

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

SV Ried - SK Austria Klagenfurt 1:1 (1:0)

josko-Arena, Ried; 4.180 Zuschauer; SR Kijas

Live-Ticker SV Ried vs. Austria Klagenfurt

Tore: Chabbi (4.) bzw. Gemicibasi (56.)

Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Lackner (70./Seiwald), Plavotic, Satin - Stosic, Nutz, Offenbacher (70./Ziegl) - Chabbi (60./Mikic), Pomer

Klagenfurt: Menzel - Paul, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Cvetko, Greil, Gemicibasi (82./Hütter) - Timossi Andersson (80./Maciejewski), Pink, Rieder

Gelbe Karten: Keine bzw. Mahrer

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth