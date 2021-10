Eine Woche nach dem furiosen 4:3-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg musste der FK Austria Wien einen Rückschlag in der ADMIRAL Bundesliga hinnehmen. Die Veilchen mussten sich dem RZ Pellets WAC knapp 0:1 geschlagen geben. Tai Baribo erzielte den spielentscheidenden Treffer für die Kärntner, die nun auf den fünften Platz vorrücken. Die Austria ist auf Rang sieben.

Baribo bringt WAC kurz vor der Pause in Führung

Nachdem sich die ersten Minuten des Spiels dank Chancen von Djuricin (4.) und Baribo (7.) noch schwungvoll gestaltet hatten, flachte die Partie mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer mehr ab. Torchancen gab es auf beiden Seiten kaum zu bestaunen, dafür eine gebrochene Eckfahne nach einer knappen halben Stunde. Nach einer doch etwas längeren Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden.

Dann gab es endlich eine Topchance in diesem Spiel zu bestaunen: Nach einem geblockten Baribo-Schuss kam Peretz an das Leder, der dieses volley knapp über das Tor von Pentz, der noch entscheidend dran war, schoss (36.). In den letzten Minuten der ersten Halbzeit war deutlich mehr Tempo in der Partie als zuvor und kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Hausherren tatsächlich in Führung: Baribo setzte sich nach einer Flanke von Jasic entschlossen durch und schoss aus kurzer Distanz ein - 1:0 (44.).

Austria kann WAC kaum gefährden

Die erste Chance nach Wiederbeginn fanden die Gäste aus Wien-Favoriten vor: Muharem Huskovic schloss nach einer Suttner-Flanke aus der Drehung ab, schoss das Leder aber knapp am Tor vorbei (50.). Die Veilchen waren optisch zwar deutlich überlegen, doch die Großchancen blieben weitestgehend aus.

Ein richtiger Offensivdruck der Gäste blieb aus, sodass die Kärntner bis tief in die Schlussphase kaum Probleme hatten, die Führung zu verwalten. In der 86. Minute hatten die Veilchen eine Riesenchance auf den Ausgleich, doch Marco Djuricin traf den Ball aus kurzer Distanz nicht optimal. Letztendlich mussten sich die Wiener knapp geschlagen geben.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

RZ Pellets WAC - FK Austria Wien 1:0 (1:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Ebner

Live-Ticker WAC gegen Austria Wien

Tore: Baribo (44.)

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner (76./Henriksson), Lochoshvili, Jasic - Leitgeb - Peretz (76./Dieng), Taferner - Liendl (64./Stratznig) - Röcher, Baribo

Austria: Pentz - Ivkic, Handl, Mühl, Suttner - Martel - Braunöder (72./Grünwald), Fischer - Jukic (46./Keles) - Huskovic (72./Ohio), Djuricin

Gelbe Karten: Liendl, Peretz, Taferner bzw. Mühl, Keles

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Gerhard Pulsinger