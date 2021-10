Der FC Flyeralarm Admira feierte in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga den dritten Sieg in dieser Saison. Die Niederösterreicher setzten sich zu Hause gegen den SCR Altach verdient 2:0 durch. Die Admira verbessert sich damit auf den sechsten Tabellenplatz. Altach wiederum ist seit sechs Ligapartien sieglos und ist Tabellenneunter.

Ebner bringt Admira in Front

Die Hausherren durften bereits wenige Minuten nach Spielbeginn den ersten Treffer des Spiels bejubeln: Ein direkter Freistoß landete zwar in der Mauer, doch Thomas Ebner kam von der Strafraumkante zum Abschluss und bezwang Altach-Keeper Casali mit einem platzierten Schuss - 1:0 (8.). In der 20. Minute fanden die Altacher ihre erste Chance vor: Edokpolor kam nach einer Flanke von Nuhiu zum Kopfball, der äußerst knapp am langen Eck vorbeiging.

Nach einer halben Stunde feuerte Edokpolor einen Schuss aus der Distanz ab und zwang Admira-Keeper Leitner zu einer Glanztat. Kurz darauf fanden aber die Niederösterreicher eine Topchance auf das 2:0 vor. Kronberger tankte sich über die linke Seite durch und spielte einen super Pass auf Kerschbaum, der aus kürzester Distanz neben das Tor schoss.

Mustapha sorgt für die Vorentscheidung

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Marlon Mustapha für das zweite Tor der Admira an diesem frühen Abend. Ganda hatte viel Platz und Zeit, spielte das Leder auf den ebenso freien Marlon Mustapha, der die Vorarlberger für ihr nachlässiges Verhalten in der Defensive bestrafte und zum 2:0 einschob (51.).

Die Admira war nun klar überlegen, verpasste es aber, die Partie endgültig zu entscheiden: Marlon Mustapha hätte noch zumindest einen Treffer nachlegen können, auch Roman Kerschbaum scheiterte mit einem Schuss knapp. Schlussendlich feierte die Admira einen völlig verdienten Heimsieg gegen schwache Altacher.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

FC Flyeralarm Admira - SCR Altach 2:0 (1:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; SR Grobelnik

Tore: Ebner (8.), Mustapha (52.)

Admira: Leitner - Zwierschitz (57./Schmiedl), Datkovic, Bauer, Ostrzolek - Malicsek, Ebner (75./Elmkies) - Ganda (90.+4/Starkl), Kerschbaum, Kronberger (75./Lukacevic) - Mustapha

Altach: Casali - Mischitz (72./Bukta), Zwischenbrugger, Dabanli, N'Diaye (63./Meilinger), Edokpolor (81./Schreiner) - Thurnwald, Strauß (63./Tartarotti), Haudum - Bischof (72./Abdijanovic), Nuhiu

Gelbe Karten: Malicsek, Ostrzolek, Kerschbaum, Datkovic bzw. N'Diaye, Nuhiu, Mischitz, Zwischenbrugger, Tartarotti

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Fotos: Josef Parak