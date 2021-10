Der SK Rapid Wien hat im Kellerduell gegen die WSG Tirol die Nerven bewahrt und einen immens wichtigen 5:2-Heimsieg gefeiert. Mann des Spiels war Ercan Kara, der einen Dreierpack schnürte und damit seine Torkrise beenden konnte. Die Hütteldorfer verbessern sich damit in der Bundesliga auf den achten Tabellenplatz. Die Tiroler wiederum gehen als Schlusslicht in die Länderspielpause.

Sabitzer stellt per Kopf auf 0:1, Kara gleicht noch vor der Pause aus

Die erste Chance des Spiels fanden die Hausherren vor: Startelf-Debütant Ballo kam halbrechts im Strafraum zum Schuss, setzte diesen aber daneben (4.). In der 15. Minute wurden die Tiroler erstmals brandgefährlich: Skrbo schloss nach einem Querpass flach und scharf ab, doch Gartler machte sich lang und verhinderte den Einschlag.

Kurz darauf brachte Ercan Kara die Hausherren vermeintlich in Führung, aber Referee Jäger gab den Treffer nach VAR-Studium in der Review-Area nicht. Der Rapid-Stürmer hatte WSG-Keeper Oswald beim Kopfball gefoult. Kurz vor der Pause war der VAR dann aufseiten der Tiroler, aber auch zu Recht: Thomas Sabitzer köpfelte nach einer Flanke von Klassen in den Strafraum über Rapid-Goalie Gartler hinweg zum 0:1 ein (37.). Die Szene wurde länger gecheckt und dann zu Recht zugunsten der Gäste entschieden.

Ercan Kara fand noch eine Chance auf den Ausgleich vor, doch Oswald tauchte bei seinem Versuch mit der Ferse stark ab und parierte sehenswert (45.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang den Hütteldorfern der Ausgleich: Grüll brachte den Ball scharf zur Mitte, wo Kara goldrichtig stand und zum 1:1 einschoss (45.+2).

Kara schnürt Dreierpack, Rapid gewinnt klar

Und nur 22 Sekunden nach dem Seitenwechsel stellten die Wiener das Spiel auf den Kopf: Stojkovic köpfelte nach einer Flanke von Grüll zurück zur zweiten Stange, wo Petsos auf Kara vergessen hatte. Der Rapid-Stürmer musste nur noch den Kopf hinhalten - 2:1 (46.). Rapid hatte das Spiel nun deutlich unter Kontrolle und bekam in der 59. Minute nach einem unnötigen Foul von Andric an Fountas einen Strafstoß zugesprochen. Ercan Kara trat an und erzielte seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag - 3:1 (60.). Fünf Minuten später flog WSG-Verteidiger Behounek mit Rot vom Platz, weil er wohl geschimpft hatte.

In der 79. Minute stellte Marco Grüll nach Zuspiel von Ercan Kara auf 4:1 für die Hausherren. WSG-Goalie Oswald war zwar noch dran, doch der Ball schlug im Netz ein. Zwei Minuten später verkürzte der ehemalige Rapidler Thanos Petsos per Volley auf 2:4 aus Sicht der Tiroler (82.). In der dritten Minute der Nachspielzeit schoss Christoph Knasmüllner zum 5:2-Endstand ein (90.+3).

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

SK Rapid Wien - WSG Tirol 5:2 (1:1)

Allianz-Stadion, Wien; SR Jäger

Live-Ticker Rapid Wien - WSG Tirol

Tore: Kara (17., 46., 60./Elfmeter), Grüll (78.), Knasmüllner (90.+3) bzw. Sabitzer (37.), Petsos (82.)

Rapid Wien: Gartler - Stojkovic, Greiml (79./Aiwu), Hofmann, Ullmann (59./Auer) - Petrovic (79./Grahovac), Ljubicic - Ballo (71./Schick), Fountas (83./Knasmüllner), Grüll - Kara

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Petsos, Klassen (46./Andric) - Smith (59./Vrioni), Müller (86./Ranacher) - Rogelj, Blume, Skrbo (73./Naschberger) - Sabitzer (73./Tomic)

Gelbe Karten: Ballo, Grüll bzw. Klassen, Petsos, Müller, Naschberger

Rot: Behounek (65.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie