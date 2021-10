Der TSV Hartberg hat in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 3:2-Sieg im Steirer-Derby gegen den SK Sturm Graz gefeiert. Horvat (19.) und Niemann (21.) sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0-Halbzeitführung der Grazer. Für Sturm war es die erste Niederlage in der Meisterschaft seit dem 1. Spieltag.

Hartberg schockt Sturm mit Doppelschlag

Die erste Großchance des Spiels fanden die Gäste vor: Yeboah war nach einem Pass von Dante auf und davon, scheiterte aber im Eins gegen Eins an Swete, der sich bei dieser Parade aber verletzt hat und durch Sallinger ersetzt werden musste (8.). Der Tabellenzweite hatte zwar deutlich mehr vom Spiel, doch in Führung gingen die Hartberger: Matija Horvat fasste sich ein Herz und zog wuchtig aus der Distanz ab. Sein Versuch prallte unangenehm vor Siebenhandl auf, der schlussendlich nicht mehr parieren konnte - 1:0 (19.).

Drei Minuten später legten die Hartberger in diesem stimmungsvollen Steirer-Duell nach: Heil setzte sich gleich gegen vier Grazer durch und legte im Strafraum für Niemann ab, der das Leder aus kurzer Distanz an Siebenhandl vorbeischob - 2:0 (21.). Sturm wirkte nach den beiden Gegentreffern völlig verunsichert und kam kaum in die Spur. Bitter für Hartberg: Nach der Verletzung von Swete musste in der 36. Minute auch Manfred Gollner verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Jantscher macht die Partie spannend

Sturm-Coach Christian Ilzer nahm zur Pause einen Vierfachwechsel vor, brachte Prass, Ljubic, Niangbo und Gazibegovic ins Spiel. Und nur wenige Augenblicke nach Wiederbeginn gab es nach einem Foul von Klem an Niangbo Elfmeter für Sturm. Jakob Jantscher trat an und verwandelte sicher - 2:1 (48.). Auf der anderen Seite verpasste es Donis Avdijaj, den alten Vorsprung wiederherzustellen (53.).

Der Tabellenzweite hatte das Spiel nach wie vor im Griff, konnte den hohen Druck aber nicht über die gesamten zweiten 45 Minuten aufrechterhalten. In der 82. Minute konterten die Hartberger perfekt: Der eingewechselte Sturm war auf und davon und bezwang Siebenhandl mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck. Niangbo konnte nochmal verkürzen, doch sein Treffer kam zu spät.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

TSV Hartberg - SK Sturm Graz 3:2 (2:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 5.000 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tore: Horvat (19.), Niemann (21.), Sturm (81.) bzw. Jantscher (48./Elfmeter), Niangbo (87.)

Hartberg: Swete (10./Sallinger) - Rotter, Sonnleitner, Gollner (35./Steinwender) - Stec, Kainz, Horvat, Heil (75./Erhardt), Klem - Niemann (75./Sturm), Avdijaj (75./Schmerböck)

Sturm: Siebenhandl - Jäger (46./Gazibegovic), Geyrhofer (82./Affengruber), Wüthrich, Dante (46./Prass) - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen (46./Ljubic) - Sarkaria (46./Niangbo) - Yeboah, Jantscher

Gelbe Karten: Heil bzw. Keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL