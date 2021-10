10. Sieg im 10. Spiel: Der FC Red Bull Salzburg hat am Sonntagabend seinen eigenen Startrekord aus der Saison 2018/19 eingestellt. Die Bullen feierten zum Abschluss der 10. Runde in der ADMIRAL Bundesliga einen 3:1-Heimsieg gegen den LASK. Capaldo (19.), Wöber (45.+2) und Adeyemi (57.) trafen für Salzburg. Monschein gelang in der Nachspielzeit der Ehrentreffer.

Capaldo und Wöber schießen Salzburg in Front

In der 4. Minute fand der Serienmeister die erste Topchance vor, nachdem Sesko alleine vor Schlager aufgetaucht war. Der LASK-Keeper eilte jedoch aus seinem Tor und klärte per Fuß. Es folgte aber eine ambitionierte Phase der Linzer Athletiker: Schmidt kam nach einer Flanke von Holland zum Kopfball, setzte diesen aber an die Latte (11.). Zwei Minuten später war es erneut Sesko, der eine gute Torchance ausließ.

In der 19. Minute war es dann soweit und die Hausherren gingen in Führung: Aaronson spielte den Ball von rechts quer in den Strafraum, wo Capaldo hinter Sesko lauerte und aus 18 Metern platziert ins rechte Eck schoss - 1:0 (19.). Bitter für die Bullen: Mit Bernardo hat sich ein weiterer Abwehrspieler verletzt. An seiner Stelle kam Kilian Ludewig ins Spiel.

Red Bull Salzburg blieb das spielbestimmende Team und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Filipovic verlängerte eine Freistoß-Hereingabe von Adeyemi unglücklich Richtung hintere Stange, wo Maximilian Wöber goldrichtig stand und abstaubte (45.+2).

Adeyemi erzielt sein achtes Saisontor

Die Vorentscheidung fiel in der 57. Minute: Krisensen setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Sesko, der den Ball mittels herrlichem Lupfer auf den dänischen Rechtsverteidiger zurückspielte. Kristensen spielte einen idealen Pass in den Rückraum auf Adeyemi, der aus rund fünf Metern nur mehr einschieben musste - 3:0.

LASK-Keeper Alexander Schlager machte eine starke Partie und parierte nicht nur im Eins gegen Eins gegen Okafor, sondern auch einen Distanzschuss von Kristensen (73.). Eine Minute später köpfelte Adamu zum vermeintlichen 4:0 ein, doch die Fahne ging zu Recht nach oben - Abseits (74.). Auf der anderen Seite krachte ein Michorl-Volley an die Latte. In der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Monschein der späte Ehrentreffer - 3:1 (90.+3).

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Red Bull Salzburg - LASK 3:1 (2:0)

Red Bull Arena, Salzburg; 12.093 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker Red Bull Salzburg - LASK

Tore: Capaldo (19.), Wöber (45.+2), Adeyemi (57.) bzw. Monschein (90.+3)

Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber, Bernardo (23./Ludewig) - Capaldo, Camara (76./Diambou), Aaronson, Seiwald (76./Sucic) - Sesko (61./Okafor), Adeyemi (62./Adamu)

LASK: Schlager - Boller, Maresic, Filipovic (60./Luckeneder) - Flecker, Holland, Michorl (81./Hong), Renner (70./Potzmann) - Horvath - Schmidt (60./Raguz), Balic (70./Monschein)

Gelbe Karten: Bernardo bzw. Filipovic, Flecker, Luckeneder

Geschrieben von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images