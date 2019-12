Rekordspieler Nachreiner verlängert in Regensburg

Details Montag, 23. Dezember 2019 14:35

"Urgestein" Sebastian Nachreiner bleibt dem Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg treu und hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger, seit 2010 im Verein, absolvierte bislang 212 Pflichtspiele für den Jahn, seine 84 Zweitligaeinsätze sind Vereinsrekord. Jetzt Fußballreise buchen!

Regensburg verlängert mit Innenverteidiger Nachreiner

"Sebastian hat in diesen zehn Jahren einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass sich der SSV Jahn positiv entwickeln konnte", sagte Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball in Regensburg. "Der Jahn steht momentan so gut da wie wahrscheinlich noch nie in seiner Geschichte, und es macht mir sehr viel Spaß, Teil davon zu sein. Deshalb hat alles dafür gesprochen, noch einmal um zwei Jahre zu verlängern", sagte Nachreiner.

SID

