Details Mittwoch, 15. Januar 2020 16:15

Mittelfeldspieler Robert Zulj verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten VfL Bochum an. Der Vertrag des 27-Jährigen im Kraichgau wäre am Saisonende ausgelaufen. Jetzt Fußballreise buchen!

Der Österreicher Zulj kam im Sommer 2017 vom Zweitligisten Greuther Fürth nach Hoffenheim. Seitdem kam er auf lediglich fünf Bundesliga-Einsätze, einmal spielte er in der Europa League. In der vergangenen Saison war Zulj an den damaligen Zweitligisten Union Berlin ausgeliehen.

SID

