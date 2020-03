Wehen Wiesbaden: Mißner positiv auf Corona getestet

Details Dienstag, 17. März 2020 11:25

In der Mannschaft des Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden ist der erste Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 20-jährige Tobias Mißner hat sich nach Klubangaben "wahrscheinlich bei einem Familienbesuch in Dortmund" infiziert, er befindet sich dort aktuell in häuslicher Quarantäne.

Positiver Corona-Test beim SV Wehen Wiesbaden

"In meiner Familie gab es bereits mehrere positive Fälle. Mir geht es aber gut, ich bin symptomfrei. Jetzt gilt es, die Quarantäne entsprechend den Vorgaben durchzuziehen", sagte Mißner. Der Klub reagierte auf den positiven Fall und ordnete für die gesamte Mannschaft und das Funktionsteam Quarantäne an. Zudem befindet sich der SVWW in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt.

In der 2. Bundesliga hatten sich zuvor bereits Timo Hübers, Jannes Horn (beide Hannover 96), Stefan Thesker (Holstein Kiel) sowie Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) infiziert.

