Seeler: "Ich vermisse den Fußball sehr"

Details Freitag, 20. März 2020 12:00

Fußball-Idol Uwe Seeler fehlt in der Coronakrise sein liebstes Hobby. "Ich vermisse den Fußball sehr", sagte der 83-Jährige der Bild-Zeitung: "Ich mache mir zudem große Sorgen um den Fortbestand der Vereine. Ich denke, alle sollten kompromissbereit sein und gegebenenfalls auch mal ein bisschen zurückstecken."

Uwe Seeler vermisst sein liebstes Hobby

Selbst lässt sich der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft nicht unterkriegen. Seeler vertreibt sich in seinem Haus in Schleswig-Holstein die Langeweile mit Lesen, Telefonieren und Fernsehen. "Ich verbringe meine Zeit wie so viele andere, die daheim sind. Und meine Frau Ilka passt auf, dass ich hier nicht ausraste."

Ab und zu jagt ihn seine Frau in den Garten, erzählte Seeler schmundzelnd: "Sie meint, mit Rasen unter den Füßen kenne ich mich ja aus."

SID

