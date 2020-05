Zwei Tage vor dem Wiederbeginn der Saison in der Bundesliga und der 2. Liga wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) zu einer weiteren außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammenkommen. Bei der Video-Schalte am Donnerstag sollen die 36 Klubs der beiden Ligen "über die aktuelle Situation und diesbezüglich angestrebte Statuten-Änderungen" informiert werden, wie die DFL am Dienstag mitteilte.

Die DFL lädt zu einer weiteren Mitgliederversammlung ein

Unter anderem steht die verbindliche Integration des Konzepts der "Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" als Anhang in die Spielordnung auf dem Programm. Des Weiteren fällt die Entscheidung über eine Erhöhung des Auswechselkontingents von drei auf fünf Spieler pro Partie in der aktuellen Saison. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) hatten diese Regeländerung als Konsequenz der Coronakrise in der vergangenen Woche möglich gemacht.

Darüber hinaus teilte die DFL mit, dass sie keine zentralen Übersichten zu den Ergebnissen der verbindlichen Corona-Tests in den Klubs mehr veröffentlichen wird, stattdessen obliegt die Kommunikation nun bei den Klubs. Derzeit läuft die vierte Testreihe.

SID