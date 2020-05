Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 einen wichtigen 3:1 (0:0)-Sieg im Kampf gegen den Abstieg erzielt. Julius Biada (50.), Gerrit Nauber (56.) und Philipp Türpitz (82.) markierten die Tore für den SVS, John Guidetti sorgte für den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer (58.).

Gerrit Nauber trifft - Sandhausen schlägt Hannover

Sowohl die Hausherren als auch die Niedersachsen hatten zunächst Alu-Pech. Mit dem Heimdreier zog Sandhausen mit nun 36 Zählern mit Hannover gleich.

Gleich sechs Wechsel nahm Gäste-Trainer Kenan Kozak in seiner Startformation vor, doch der Beginn ging an Sandhausen. Erst traf Denis Linsmayer den Pfosten (5.), danach vergaben Alexander Schirow und Kevin Behrens jeweils per Kopf (15./27.). Auch auf der anderen Seite wackelte das Aluminium nach Marcel Frankes wuchtigen Kopfball (28.).

Im zweiten Durchgang markierte dann Biada nach schöner Vorarbeit von Behrens das 1:0 für Sandhausen, Nauber erhöhte kurz darauf auf 2:0 per Kopf. Guidettis schneller Anschlusstreffer sorgte für eine spannende Schlussphase, in der Hannover aber nicht mehr gefährlich vor das Tor der Gastgeber kam. Türpitz machte dann alles klar.

SID