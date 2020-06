Dzenis Burnic vom stark abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden fällt für den Rest der Saison aus. Wie der Verein bekannt gab, erlitt der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler beim 0:3 bei Hannover 96 am vergangenen Mittwoch einen Riss des Außenbands im Sprunggelenk. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Donnerstag.

Saisonaus für Dresdens Dzenis Burnic (l.)

Dresden war aufgrund mehrerer Corona-Infektionen erst am Sonntag wieder in den Spielbetrieb der 2. Bundesliga eingestiegen und unterlag dem VfB Stuttgart (0:2). Mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz droht dem Tabellenletzten Dynamo der Abstieg in die 3. Liga.

SID