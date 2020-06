Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Julian Green verlängert. Wie der Klub am Montag bekannt gab, hat der 25-Jährige für ein weiteres Jahr unterschrieben mit der Option auf noch eine Saison. Green wechselte 2017 nach Fürth und kommt in dieser Saison bislang auf 20 Einsätze und vier Tore. Zuletzt bereitete er den Siegtreffer im Derby beim 1. FC Nürnberg (1:0) vor.

Julian Green (l.) spielt seit 2017 für Greuther Fürth

"Julian spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle und er soll in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung in unserem Team übernehmen", sagte Fürths Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

SID