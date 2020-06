Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld steht als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus ist nach dem 1:1 (1:0) des Hamburger SV am Dienstagabend gegen den VfL Osnabrück nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen. Bielefeld steht drei Spieltage vor Saisonende mit 61 Punkten an der Tabellenspitze.

Arminia Bielefeld ist zurück im Fußball-Oberhaus

Die Ostwestfalen hatten zuletzt 2009 in der Bundesliga gespielt. Bielefeld hatte am Montagabend 4:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen.

SID