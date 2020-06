Dem 1. FC Nürnberg droht der Sturz in die Drittklassigkeit. Der neunmalige deutsche Meister kam am 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel nur zu einem 1:1 (1:0) und musste den Karlsruher SC noch auf den rettenden 15. Platz vorbeiziehen lassen. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga trifft Nürnberg in zwei Spielen (7. Juli und 11. Juli) auf den Dritten der 3. Liga.

Jens Keller und Nürnberg müssen in die Relegation

Patrick Erras (3.) brachte die Gäste früh in Führung. Kiels Torhüter Ioannis Gelios hatte zuvor gepatzt. Nürnberg ließ es in der Folge etwas ruhiger angehen, Kiel wurde stärker. Dennoch bot sich den Franken die Chance zum zweiten Treffer kurz vor der Pause. Johannes Geis traf mit einem Freistoß aber nur die Unterkante der Latte (45.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängte Kiel auf den Ausgleich, dieser gelang Lion Lauberbach (67.). Am Ende warf Nürnberg alles nach vorne - es half nichts.

SID