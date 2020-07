Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt in der kommenden Saison weiterhin auf Philipp Klingmann (32) und Erik Zenga (27). Wie der Verein am Freitag mitteilte, unterschrieben beide Spieler einen neuen Vertrag. Über die Dauer machte der Klub keine genauen Angaben.

Klingmann absolvierte bislang 106 Spiele für Sandhausen

Zenga bestritt bisher 33 Pflichtspiele für den SVS und erzielte dabei einen Treffer. In der vergangenen Saison lief der Mittelfeldspieler aufgrund eines Kreuzbandrisses nur in zwölf Partien auf. Philipp Klingmann kam in 106 Pflichtspielen zum Einsatz, der Rechtsverteidiger traf sechs Mal für den SVS.

SID