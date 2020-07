Klaus Gjasula wird seinen Ende Juni ausgelaufenen Vertrag beim Fußball-Bundesliga-Absteiger SC Paderborn nicht verlängern und den Verein damit nach zwei Jahren verlassen. Das gab der 30-Jährige am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal bekannt. "Ich hätte mich gerne anders verabschiedet, aber leider lässt sich das nicht ändern", schrieb der defensive Mittelfeldspieler. Ein neuer Verein steht noch nicht fest.

Gjasula kam 2018 vom Drittligisten Hallescher FC zu den Paderbornern und stieg mit dem SC in die Bundesliga auf. In der vergangenen Saison sammelte der Deutsch-Albaner 17 Gelbe Karten in 29 Spielen und stellte damit einen Rekord auf.

SID