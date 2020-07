Fußball-Zweitligist VfL Bochum lässt Dominik Baumgartner zum österreichischen Europa-League-Teilnehmer Wolfsberger AC ziehen. Der 23-Jährige war zuletzt an Wolfsberg ausgeliehen, nun wurde der Österreicher fest verpflichtet. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, teilte der VfL am Freitag mit.

Baumgartner verlässt den VfL Bochum

Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz wünschte "Dominik für seine Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg. Er ist an der Castroper Straße natürlich jeder Zeit herzlich willkommen." Baumgartner spielte in der abgelaufenen Saison zwölfmal für den WAC, durch einen dritten Platz in der Meisterrunde ist Wolfsberg auch für kommenden Europa-League-Spielzeit qualifiziert.

SID