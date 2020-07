Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, wechselt Mittelfeldspieler Jakub Piotrowski vom belgischen Spitzenklub KRC Genk zu den Rheinländern. Der polnische U21-Nationalspieler unterzeichnete einen Vierjahresvertrag.

"Wir haben Jakub Piotrowski in den letzten Jahren in Belgien mehrfach beobachtet. Er ist uns immer wieder durch seine Ruhe am Ball, seine Laufbereitschaft und sein sauberes Passspiel aufgefallen", sagte Sportvorstand Uwe Klein. Piotrowski selbst fügte hinzu: "Die Verantwortlichen haben mir in unseren Gesprächen schnell deutlich gemacht, dass ich mit meiner Spielweise gut zur Fortuna passe. Ich habe gespürt, dass der Klub und der Trainer mich unbedingt an Bord haben wollen."

Der 22-Jährige war 2018 aus seiner polnischen Heimat zum viermaligen belgischen Meister gewechselt und sammelte dort auch Erfahrung in der Europa League. Zum Stammspieler schaffte es Piotrowski in Genk aber nie, in der Rückrunde der abgelaufenen Saison spielte er deshalb auf Leihbasis für den Ligakonkurrenten Waasland-Beveren.

