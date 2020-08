Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat die Leihgabe Vasileios Lampropoulos fest verpflichtet. Der griechische Innenverteidiger wechselt ablösefrei vom spanischen Zweitliga-Absteiger Deportivo La Coruna zu den Westfalen. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige als Leihspieler zehn Zweitligapartien für den VfL bestritten.

Lampropoulos zuvor an den VfL nur ausgeliehen

"Vasileios hat bewiesen, welche Qualitäten er auf den Platz bringen kann und wie verlässlich er ist – nicht nur sportlich. Er ist in kürzester Zeit zum Führungsspieler geworden", erklärte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. "Man hat in der vergangenen Saison gesehen, welches Potenzial in unserem Team steckt – daran wollen wir in der kommenden Spielzeit bestmöglich anknüpfen", sagte Lampropoulos.

SID