Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat auf den Abgang von Angreifer Henk Veerman reagiert und Simon Makienok verpflichtet. Der 29-Jährige schließt sich den Kiezkickern ablösefrei an, nachdem sein Vertrag beim Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden nach Saisonende abgelaufen war. Am Millerntor unterschrieb der Däne bis Sommer 2022. Am Freitag hatte St. Pauli den Abgang von Veerman zum SC Heerenveen bekannt gegeben.

2. Bundesliga: Stürmer Makienok (M.) verstärkt St. Pauli

"Ich habe St. Pauli immer als besonderen Verein wahrgenommen, und es bedeutet mir viel, jetzt ein Teil dieser Geschichte sein zu können", sagte Makienok.

SID