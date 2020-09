Der 1. FC Nürnberg hat sich kurz vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga noch einmal verstärkt. Vom Regionalligisten Schweinfurt 05 wechselt Innenverteidiger Pius Krätschmer (23) zum Club. Über die Vertragsmodalitäten machte Nürnberg keine Angaben.

Nächster Transfer für Dieter Hecking und den FCN

"Wir richten den Blick nicht nur in die 1. und 2. Bundesliga, sondern ganz bewusst auch in die Nachwuchsleistungszentren und eben auch in die 3. und 4. Liga. Hier gibt es nach wie vor gute Spieler", sagte Sportvorstand Dieter Hecking: "Und Pius hat uns in einem dreitägigen Probetraining absolut überzeugt."

SID