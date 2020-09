Aufsteiger Würzburger Kickers muss beim Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Erzgebirge Aue ohne Unterstützung der Fans auskommen. "Würzburg ist von der Corona-Pandemie aktuell derart stark betroffen wie kein weiterer Bundesligist, weshalb der FWK an diesem Wochenende noch keine Zuschauer zulassen darf", teilte der Klub am Dienstag mit.

Die Würzburger Arena bleibt zum Zweitligaauftakt leer

Die Vertreter der Länder hatten sich zuvor darauf verständigt, keine Zuschauer zuzulassen, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort größer oder gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist. Bundesweit einheitlich dürfen für eine sechswöchige Testphase bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern eigentlich 20 Prozent der Plätze besetzt werden.

SID