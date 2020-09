Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim plant seine Heimspiele nach der Entscheidung zur Zuschauer-Rückkehr mit bis zu 3000 Fans. Dafür sollen unter anderem Stehplatzstufen auf der Osttribüne in Sitzplätze umgewidmet werden. Die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien hatten am Dienstag eine sechswöchige Testphase mit bis zu 20 Prozent der Stadionkapazität beschlossen.

In Heidenheim dürfen bis zu 3000 Zuschauer ins Stadion

Heidenheim, in der Aufstiegsrelegation an Werder Bremen gescheitert, startet am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig in die Saison 2020/21.

SID