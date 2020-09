Hans Siemensmeyer, mit 72 Treffern Bundesliga-Rekordtorschütze von Hannover 96, feiert am Mittwoch in Hemmingen bei Hannover seinen 80. Geburtstag. Der dreimalige Fußball-Nationalspieler trug von 1965 bis 1974 das Trikot der Niedersachsen.

Siemensmeyers Bestmarke besteht bei Hannover bis heute

Später machte sich der offensive Mittelfeldspieler in der Region auch als Trainer einen Namen. In der Saison 1988/89 betreute er ein halbes Jahr lang übergangsweise die 96-Profis. 2006 war Siemensmeyer für Hannover offizieller OK-Botschafter der Fußball-WM in Deutschland.

SID