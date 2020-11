Der schwedische Fußball-Nationalspieler Niklas Hult vom Zweitligisten Hannover 96 musste beim torlosen Unentschieden gegen Erzgebirge Aue am Samstag mit einer klaffenden Wunde am linken Ohr in der 72. Minute ausgewechselt werden. Wie die Niedersachsen bekannt gaben, musste die Wunde mit 15 Stichen genäht werden. Möglicherweise steht er der schwedischen Auswahl in den kommenden Länderspielen nicht zur Verfügung.

Niklas Hult wurde nach dem Spiel gegen Aue am Ohr genäht

Die klaffende Wunde hatte Hult bei einem Zweikampf mit Ben Zolinski erlitten, der den Skandinavier mit dem Fuß am Ohr getroffen hatte.

SID