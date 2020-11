Daniel Thioune, Trainer des Zweitliga-Tabellenführers Hamburger SV, hält nichts von einer Punktvorgabe für die sechs Partien bis zur Weihnachtspause. "Wir wollen in jedem Spiel an unser Leistungsmaximum gehen und gewinnen", sagte Thioune auf einer Pressekonferenz am Freitag vor der Partie gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr/Sky): "Das ist unabhängig davon, ob noch 20 Spiele vor uns liegen oder nur noch sechs."

Thioune: "Wir wollen an unser Leistungsmaximum gehen"

Der HSV-Coach stellte seinen Profis aber einen kleinen Weihnachtsurlaub in Aussicht. "Wenn sie alles sehr erfolgreich bestreiten, wird es sicherlich nicht ihr Schaden sein", sagte Thioune. Wenn er das Gefühl habe, "dass wir uns etwas leisten können und es verdient haben, dann werden wir es honorieren. Wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht ausreichend ist und wir nachsteuern müssen, dann werden wir die Zeit sehr klein und gering halten."

Nach den beiden Unentschieden zuletzt peilen die noch ungeschlagenen Hamburger im Heimspiel gegen Bochum den nächsten Dreier an. Auf die Ratschläge der fünf Ex-Bochumer im HSV-Kader wird Thioune aber verzichten. "Ich habe ein paar Jungs im Kader, die eine Bochumer Vergangenheit haben. Vielleicht hätte der eine oder andere einen Tipp parat, aber viele Köche verderben den Brei", so Thioune: "Ich verlasse mich aber auf das, was unsere Analysten herausgefunden haben."

SID