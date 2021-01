Nach der erfolgreichen Entschärfung einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kann das Zweitliga-Heimspiel des FC St. Pauli am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum wie geplant stattfinden.

Das Heimspiel des FC St. Pauli kann nun doch stattfinden

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war am Mittwoch am Nachmittag auf dem Heiligengeistfeld, auf dem auch das Millerntorstadion steht, gefunden und am späten Abend von einem Sprengmeister unschädlich gemacht worden.

In einem Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort mussten rund 1600 Menschen ihre Arbeitsplätze und Wohnungen vorübergehend verlassen.

SID