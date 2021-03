Für Torjäger Simon Terodde vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist Bayern-Star Robert Lewandowski der beste Stürmer in der Bundesliga. Er stehe in seiner Liste "ganz oben. Wenn man sieht, wie er am Spiel teilnimmt und die Bälle festmacht – da erkennt man gar keine technischen Fehler mehr. Den kannst du vorne anschießen, trotzdem klebt ihm der Ball am Fuß", sagte Terodde im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie auf der Playstation – sie drücken einfach einen Knopf und dann kommt der Pass und wird verarbeitet."

Simon Terodde schwärmt von Lewandowski

Als zweiten Offensivspieler nannte der Topstürmer der 2. Liga Borussia Dortmunds Erling Haaland, "der vielleicht ein etwas anderer Spielertyp ist, eher die tiefen Läufe macht und mit seiner Geschwindigkeit schwer zu verteidigen ist. Auch Andre Silva bei Eintracht Frankfurt macht es gerade sehr gut."

Beim HSV sieht Terodde, der mit seinem Klub am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) im Hamburger Stadtderby auf den FC St. Pauli trifft, spielerisch eine Entwicklung. "Gerade was das Gegenpressing angeht, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht", so Terodde: "Wir haben auch mal ein wenig Härte reingebracht, ohne dabei unfair zu werden. Dass wir aber generell nach vorne eine Qualität haben, uns Chancen erarbeiten und immer ein Tor machen können, ist Fakt. Wenn wir diese Einstellung beibehalten, bin ich davon überzeugt, dass wir Erfolg haben werden."

SID