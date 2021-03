Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV hat sich nach der bitteren Derbyniederlage beim FC St. Pauli kämpferisch gegeben. "Die Enttäuschung ist groß", sagte Thioune nach dem 0:1 am Montagabend: "Wer uns kennengelernt hat, weiß, dass wir die Köpfe auch wieder aufrichten und beharrlich bleiben für große Ziele."

HSV-Coach Thioune gibt sich kämpferisch

Der HSV war im engen Aufstiegsrennen auf Rang vier zurückgefallen und hat drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter VfL Bochum und den ersten Verfolger Holstein Kiel.

Erst in der 88. Spielminute hatte der HSV am Millerntor das Gegentor durch Daniel-Kofi Kyereh kassiert. Die Hanseaten warten seit vier Partien auf einen Sieg und müssen im Duell mit dem Tabellenzweiten Kiel am kommenden Montag auf Kapitän Tim Leibold verzichten, der in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit die Rote Karte sah.

SID