Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zwei Spiele auf seinen Kapitän Tim Leibold verzichten. Der 27-Jährige wurde nach seiner Roten Karte im Hamburger Derby beim FC St. Pauli (0:1) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt. Er fehlt damit in den anstehenden Topspielen gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel und beim Spitzenreiter VfL Bochum.

Tim Leibold für zwei Spiele gesperrt

Das Gericht wertete Leibolds Vergehen in der Nachspielzeit als Tätlichkeit "in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung". Der HSV-Profi muss auch eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro bezahlen.

SID