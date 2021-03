Wegen der Corona-Infektionen beim Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg sind die nächsten beiden Punktspiele am Sonntag beim VfL Osnabrück und am 13. März gegen die SpVgg Greuther Fürth offiziell abgesetzt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab einem entsprechenden Antrag des Klubs am Mittwoch statt. Neue Spieltermine stehen noch nicht fest.

Corona: DFL verlegt Zweitligaspiele von Regensburg

Wegen mindestens acht Coronafällen, darunter vier mit der britischen Mutante, musste sich die komplette Regensburger Mannschaft für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Aus diesem Grund war bereits das für Dienstag angesetzte Viertelfinal-Spiel der Regensburger im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Werder Bremen abgesagt worden.

SID