Kenan Karaman vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Erstliga-Absteiger am Karfreitag mit. Karaman befinde sich in häuslicher Quarantäne und falle für das Spiel bei Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aus. Der restliche Kader und der Betreuerstab von Fortuna Düsseldorf seien von dem Fall nicht betroffen.

Kenan Karaman wurde positiv auf COVID-19 getestet

"Da bereits Kenntnis über Infektionen im Lager der Türken bestand, hatte der Corona-Beauftragte und Mannschaftsarzt Ulf Blecker veranlasst, dass der vom türkischen Verband mehrfach negativ getestete Karaman nach Rückkehr nicht in Kontakt mit Spielern und Staff des Vereins kam", erklärte die Fortuna. Deswegen könne die Mannschaft nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt die Trainingsarbeit ohne Karaman "uneingeschränkt fortsetzen" und zum Meisterschaftsspiel in Darmstadt antreten.

Sportvorstand Klaus Allofs zeigte sich dennoch wütend: "Wir hoffen sehr mit Kenan, dass seine Erkrankung einen milden Verlauf nimmt, und wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung. Der Vorfall zeigt aber, dass Abstellungen zu Nationalmannschaften während der Pandemie mit einem großen Risiko verbunden sind. Kenan wird uns jetzt für mehrere Spiele fehlen, nachdem er uns schon gegen den VfL Bochum trotz einer ersten Zusage des türkischen Verbandes nicht zur Verfügung stand. Das alles ist extrem ärgerlich."

SID