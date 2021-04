Der Abstieg rückt für die Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Die Franken kassierten am 29. Spieltag beim 0:4 (0:3) beim FC St. Pauli ihre höchste Saisonniederlage und haben bei einem Spiel mehr weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den VfL Osnabrück auf dem Relegationsplatz. St. Pauli verbesserte sich durch den vierten Sieg in Serie zumindest vorübergehend auf Rang sechs.

In einem einseitigen Spiel fanden die Gäste zu keiner Zeit ein Mittel gegen die formstarken Hamburger. Omar Marmoush (4.) traf mit einem abgefälschten Schuss zur frühen Führung. Rico Benatelli (18.) und Leart Paqarada (20.) erhöhten noch vor der Pause. Kyereh Daniel-Kofi (50.) setzte den Schlusspunkt.

Auch ein Dreifach-Wechsel in der Halbzeitpause sorgte nicht für die erhoffte Aufholjagd der Franken. Stattdessen blieb St. Pauli, die auf ihren besten Torschützen Guido Burgstaller (private Gründe) verzichten mussten, auch im weiteren Verlauf spielbestimmend und sorgte immer wieder für Torgefahr, wie durch den eingewechselten Lukas Daschner (61. und 66.).

SID