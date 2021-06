Schalke 04 geht das Projekt Wiederaufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac an. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt, nachdem man "die derzeit bestehenden Rahmenbedingungen der Kaderplanung und deren Entwicklung erneut intensiv geprüft" habe.

Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac verlassen Schalke

Der 37 Jahre alte Niederländer Huntelaar, nach Klaus Fischer erfolgreichster Torschütze der Schalker Bundesliga-Geschichte, war im Winter zurückgekehrt und hatte zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Defensiv-Allrounder Kolasinac (27) war vom FC Arsenal ausgeliehen worden, der Bosnier stammt aus dem Schalker Nachwuchs.

"Sportlich wie menschlich schmerzt uns diese Entscheidung", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Mit Blick auf die derzeitige Budget- und Kaderstruktur – all die bekannten und öffentlich diskutierten Herausforderungen – war sie alternativlos. So ehrlich müssen wir sein."

SID