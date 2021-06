Stürmer Benjamin Girth wechselt vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Der 29-Jährige kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das teilten die Braunschweiger am Donnerstag mit.

Girth wechselt von Holstein Kiel nach Braunschweig

"Mit Benjamin Girth konnten wir einen erfahrenen Stürmer für uns gewinnen, der seine Treffsicherheit in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Wir sind froh darüber, dass Benjamin in Zukunft an der Hamburger Straße für uns auf Torejagd geht", sagte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport beim BTSV.

SID