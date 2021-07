Erstliga-Absteiger Schalke 04 geht laut bwin als Aufstiegs- (Quote 1,85) und Meister-Favorit (Quote 4,20) in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Hinter den Königsblauen liegen im Meister-Ranking des Sportwettenanbieters Werder Bremen (Quote 5,50) und der Hamburger SV (Quote 6,00). Fortuna Düsseldorf (Quote 7,00) und Hannover 96 (Quote 11,00) folgen auf den weiteren Plätzen.

Wettanbieter sieht Schalke vorn (Foto: SID)

Der Kampf um den Bundesliga-Aufstieg startet am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Duell Schalke 04 (Siegquote 2,40) gegen den Hamburger SV (2,80). Am Samstag (20.30/Sky und Sport1) empfängt dann in einem weiteren Spitzenspiel Werder Bremen (Siegquote 2,00) das Team von Hannover 96 (3,50).

SID