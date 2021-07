Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den hoch veranlagten Nachwuchsmann und U21-Europameister Shinta Appelkamp (20) vorzeitig mit einem langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet. Der Deutsch-Japaner spielt bereits seit der Jugend für die Rheinländer.

Die Fortuna verlängert mit Appelkamp bis 2026 (Foto: SID)

"Fortuna ist Familie und für mich ein Stück Heimat. Einen Vertrag bis 2026 angeboten zu bekommen, ist ein starkes Zeichen. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen", sagte Appelkamp. Der in Tokio geborene Appelkamp kam mit seiner Familie 2015 nach Deutschland und war damals in die U16 der Fortuna gewechselt.

Im Herbst 2019 unterschrieb der Mittelfeldspieler seinen ersten Profivertrag, den er bereits im vergangenen Sommer vorzeitig bis 2024 verlängerte. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Appelkamp in 21 Zweitliga-Spielen sechs Tore und schaffte es in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft, die in diesem Sommer Europameister wurde.

