Stadionbesuch mit Piks: Werder Bremen setzt Impfanreize. Der Fußball-Zweitligist stellt für die noch nicht gegen COVID-19 Geschützten der 14.000 Zuschauer zum ersten Saisonheimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (13.00 Uhr/Sky) einen Impftruck vor seine Arena. Verimpft wird in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden das Vakzin von Johnson and Johnson.

Werder Bremen tut etwas für die Fanrückkehr (Foto: SID)

Das Angebot wird von 11.00 bis 18.00 Uhr bestehen, benötigt werden ein gültiger Impfausweis, ein Personalausweis sowie die Krankenversicherungskarte. "Wir haben sofort grünes Licht gegeben, als diese Anfrage kam. Wir möchten damit aktiv die Impfkampagne unterstützen. Wir werden diese Pandemie nur mit großer Impfbereitschaft überwinden, deshalb würden wir uns freuen, wenn viele Werder-Fans dieses Angebot annehmen", sagte Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald. 300 Dosen stehen zur Verfügung.

SID